A la Une . Météo à La Réunion : Foudre, pluie et vent pour jeudi soir

Les prévisions de Météo France s'affinent au fur et à mesure que les heures avancent. Des impacts de foudre pourraient concerner La Réunion ou ses alentours dans la nuit de jeudi à vendredi. Par NP - Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 à 18:46

Météo France annonce depuis le début de la semaine, l'arrivée d'un front orageux par le Sud-Ouest. L'ensemble de La Réunion devrait être concernée par une dégradation météorologique dans la nuit de jeudi et surtout pour la journée de vendredi.

Des rafales de vent estimées à 70 ou 80 km/h sont attendues en soirée, sur le littoral comme dans les hauteurs de La Réunion.

Une activité électrique significative pourrait concerner La Réunion ou ses alentours en soirée de jeudi.



Pour la journée de vendredi, le ciel sera couvert, des pluies sont attendues mais l'orage pourrait aussi frapper. Une amélioration n'est prévue qu'en toute fin de journée. Les températures devraient aussi baisser.

Téléchargez Weza sur iOS et Android