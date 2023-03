La grande Une Météo à La Réunion : Des orages et des températures élevées au mois d'avril

Météo-France a publié sur les réseaux sociaux des premières prévisions pour le mois d'avril. Des fronts orageux devraient remonter par le Sud et apporter un surplus de pluies dans la moitié Sud-Ouest et l'été devrait jouer les prolongations avec des températures plus élevées que la normale attendues. Par La rédaction - Publié le Vendredi 31 Mars 2023 à 19:12

Les services de Météo-France font le point sur le prévisions météorologiques pour le mois d'avril. Les conditions devraient être humide mais sans excès pour les premiers jours.



Mais à partir de mi-avril, la remontée de fronts en limite Sud-Ouest des Mascareignes pourraient favoriser des orages en journée. Un excédent de précipitations est donc possible du côté Ouest/Sud-Ouest de La Réunion.



Sur la période, les températures devraient être majoritairement au-dessus des normales. Les Réunionnais devraient donc avoir une ressentir de la chaleur et un temps "lourd". La chaleur estivale est prévue de se prolonger.

