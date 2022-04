Météo à La Réunion : Des averses importantes attendues cette nuit

Prévisions pour la nuit du vendredi 01 au samedi 02 avril



La nuit s'annonce passablement pluvieuse et très humide sur l'ensemble du département.



En effet, la dégradation du temps se poursuit avec de fortes pluies attendues sur le massif du Volcan, la région de Saint-Pierre et la région des plaines. Globalement tout le département est concerné par les pluies avec des cumuls importants prévus sur l'Est et le quart Sud-Est en particulier. La plus grande prudence est donc de mise cette nuit sur ces régions-là.



Les températures minimales sont de l'ordre de 22 à 24°C sur le littoral, 7 à 8°C au Volcan et au Maïdo et 12 à 14*°C dans les cirques.



Le vent de secteur Est à Sud-Est souffle assez fort sur les côtes de l'île avec des rafales de 80 km/h sur le Sud/Sud-Ouest et 70 km/h sur le Nord/Nord-Est. Le vent souffle également en rafales dans les hauts et notamment au Volcan où le vent peut atteindre les 80 à 90 km/h en rafales.



La mer est forte avec une houle d'alizé dépassant les 3 à 3,50 mètres sur le rivage Sud-Est.