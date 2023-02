A la Une . Météo à La Réunion : Dégradation pluvio-orageuse attendue dans l'Est et le Nord en fin de journée

Les conditions météorologiques vont à nouveau se détériorer ce mardi en fin d'après-midi avec des pluies et des orages attendus dans l'Est et le Nord-Est de La Réunion. Par La Rédaction - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 11:56

Même si le Nord et l'Est de La Réunion connaissent durant la journée de mardi une véritable accalmie avec du beau soleil et peu de vent, les conditions météorologiques vont à nouveau se dégrader en début de soirée.



"Une dégradation plus franche est attendue par l'Est et le Nord-Est en fin de journée et soirée avec un regain d'activité pluvio-orageuse", précise Météo-France.

Voici le bulletin complet de Météo-France



En cette fin de matinée, la masse d'air s'assèche temporairement avec le retour des éclaircies sur les zones littorales même si les nuages de pente vont peu à peu prendre possession des hauts cet après-midi. Le temps demeure néanmoins plus lumineux dans l'Ouest et le Sud. Ailleurs, quelques petites averses peuvent se déclencher mais les cumuls restent peu marqués.



Une dégradation plus franche est attendue par l'Est et le Nord-Est en fin de journée et soirée avec un regain d'activité pluvio-orageuse.



Les températures maximales atteignent 31 à 35°C sur le littoral, 28°C dans Cilaos et 16 à 18°C au Maïdo ou au Volcan.



Le vent de Nord-Est reste très sensible. Sur les littoraux Nord-Ouest du Cap Bernard à la Pointe des Aigrettes, du Sud-Est, grande région de Saint-Philippe, dans les Hauts de l'Ouest jusque la région des Plaines, les rafales atteignent encore des valeurs de 80 à 100 km/h. Ce vent faiblit sensiblement au fil de l'après-midi.



La mer est forte avec une houle d'alizé voisine de 2 mètres qui s'installe du Sud sauvage à Champ Borne de l'ordre de 2 mètres.

Téléchargez Weza sur iOS et Android