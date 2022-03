A la Une . Météo à La Réunion : Dégradation pluvieuse et orageuse prévue mercredi

Les conditions météorologiques devraient se dégrader dans l'après-midi surtout sur l'intérieur de La Réunion. La couverture nuageuse va se généraliser dès demain. Des averses sont attendues d'abord dans le Sud avant de concerner le Nord de l'île. Par NP - Publié le Mardi 29 Mars 2022 à 10:48

Voici les prévisions de Météo France pour les prochaines heures et la journée de mercredi :



Mardi après-midi



Pas d'amélioration à attendre, le gris reste de mise dans l'intérieur de l'ile (cirque, plaines et volcan inclus) avec des averses. Les nuages débordent ensuite en direction de l'océan, principalement entre Saint-Paul et Sainte-Rose en passant par Saint-Denis avec quelques averses possibles.



Le vent est faible, il s'oriente progressivement au secteur Sud puis Sud-Est en fin de journée en se renforçant.



Mercredi



Dans la continuité de la nuit précédente, c'est un temps maussade qui prévaut pour ce mercredi avec une couverture nuageuse présente sur la majorité de notre île. Des pluies et averses de bonne intensité sont attendues sur le Sud en matinée puis gagnent le Nord au fil de la journée. Le tonnerre peut même se faire entendre.



Le vent de Sud-Est se renforce au fil de la journée avec des rafales atteignant parfois 60 à 70 km/h de Sainte-Rose à Sainte-Marie et de Saint-Joseph à la Pointe au Sel. Les plages de l'Ouest, la Baie de Saint-Paul comme celle de la Possession restent à l'abri de ce vent turbulent tandis qu'il prend également de la vigueur au volcan. Pas de répit la nuit suivante avec un vent encore plus vigoureux et plus généralisé.



La mer se creuse. Agitée dans le Nord, elle devient forte sur la côte Sud avec la houle de secteur Sud voisine de 2 mètres.