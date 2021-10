A la Une . Météo à La Réunion : Dégradation pluvieuse ce vendredi

Météo France vient de publier des prévisions météorologiques : Un front orageux aborde La Réunion jeudi soir et devrait apporter des pluies le lendemain. Par NP - Publié le Mardi 26 Octobre 2021 à 17:26



Les prévisions de Météo France pour le vendredi 29 octobre



Changement radical de temps, un front actif venant de l'ouest traverse La Réunion de part en part en matinée en donnant de bonnes pluies, surtout dans le Nord et l'Ouest. Orages non exclus en début d'épisode. L'après-midi, le ciel reste couvert mais les pluies se sont atténuées. Le vent de Nord en début de journée passe au Nord-Ouest l'après-midi puis Ouest en soirée. Fortes rafales à prévoir au passage du front le matin, 70 à 80 km/h en cas d'orages. Températures forcément en baisse la journée sous ce temps humide. Arrivée d'une houle australe entre 2 mètres et 2,5 mètres l'après-midi s'amplifiant la nuit suivante et samedi.