Météo à La Réunion : Dégradation pluvieuse attendue ces prochains jours

Météo France annonce la possible arrivée d'un front pluvieux d'ici la fin de la semaine. Les conditions météorologiques pourraient se dégrader ce week-end. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 à 20:52





Une dégradation du temps pourrait marquer la fin de la semaine à La Réunion. Météo France explique qu'un front remonte vers le Nord. Météo France détaille : "À La Réunion, d'ici à ce week-end, les averses vont devenir plus fréquentes notamment en cours de journée dans les hauts. Une dégradation plus marquée pourrait concerner l'île en cours de weekend, mais il est trop tôt pour en connaître les détails."

