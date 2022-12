A la Une . Météo à La Réunion : Dégradation du temps dès ce soir

Les prévisionnistes de Météo France annonce l'arrivée d'une masse d'air humide dès la fin de journée de mardi. Des averses sont attendues dès ce soir, mais surtout mercredi et jeudi. Par NP - Publié le Mardi 6 Décembre 2022 à 05:36

"Mercredi et jeudi, l'alizé va nettement se renforcer et amener une masse d'air humide venant du nord-est. Des averses régulières sont attendues sur la moitié est du département et notamment les pentes du Volcan", annoncent les services de Météo France sur les réseaux sociaux.