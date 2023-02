La grande Une Météo à La Réunion : Dégradation des conditions jeudi soir et vendredi

Une vigilance jaune fortes pluies et orage est entrée dans en vigueur dans l'Est, le Sud-Est et le Sud ce jeudi en fin d'après-midi. Les services de MétéoFrance prévoient des averses parfois soutenues dès jeudi soir avant une accalmie dans la matinée de vendredi suivie d'une nouvelle dégradation des conditions. Voici les prévisions de Météo-France : Par NP - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 18:08

Jeudi soir



Renforcement du vent et arrivée de bonnes averses dans l'Est, le Sud et le Sud-Est sont les ingrédients principaux de la nuit. Des rafales voisines de 90 à 100 km/h peuvent être observées au Pas de Bellecombe-Jacob, 70 km/h à la Plaine des Cafres, seule la partie ouest est abritée même si quelques rafales s'attaquent au Maïdo.



Des averses parfois soutenues sont à craindre de Petite-Île à Sainte-Suzanne, la région du Volcan est la plus arrosée. Accalmie en début de matinée de vendredi avec des averses qui deviennent moins fréquentes et moins fortes.

Vendredi



Après l'épisode pluvieux de la nuit, les éclaircies tardent à revenir dans l'Est, des averses tombent encore par endroit. Ailleurs, on compose avec plus ou moins de soleil, les nuages de pente se forment rapidement et le ciel est déjà bien gris dans les Hauts avant l'heure du repas.



Une menace pluvio-orageuse s'active l'après-midi, aucune région ne semble à l'abri d'un bon grain, les Plaines et le Volcan d'un côté, les Hauts de l'Ouest de l'autre, semblent les secteurs à éviter en priorité pour les activités de plein air. Ces averses parfois orageuses peuvent aussi survenir en bord de mer, notamment sur la côte ouest.



L'alizé a repris du tonus depuis la nuit dernière, les rafales les plus fortes de la journée ne sont plus dans les Hauts mais sur le bord de mer du Sud, entre Saint-Pierre et Saint-Joseph, avec des pointes proches de 70 km/h, voisines de 60 km/h de Sainte-Suzanne à Saint-Denis.



La mer est forte dans le Sud, entre l'Etang-Salé et Sainte-Rose, la houle de Sud à Sud-Est se mesure autour des 2 mètres en moyenne.