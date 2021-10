La grande Une Météo à La Réunion : De fortes averses attendues cet après-midi

Météo France fait le point sur la dégradation des conditions météorologiques prévue dans les prochaines heures. Par NP - Publié le Jeudi 7 Octobre 2021 à 10:48

Un front froid aborde La Réunion ce jeudi. Des averses sont donc à prévoir cet après-midi. Le vent venu du Sud se renforce et des premières pluies faibles ont concerné le littoral de L'Etang-Salé et de Saint-Philippe ce matin.



Mais les conditions météorologiques devraient se dégrader cet après-midi avec des averses "localement fortes" dans les Hauts et dans l'Est.



Le ciel devrait se couvrir dans l'Ouest avant l'arrivée de la pluie dans ce secteur en fin de journée.

Voici le point complet réalisé par Météo France :



