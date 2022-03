La grande Une Météo à La Réunion : Ce à quoi il faut s'attendre pour les prochains jours

Les conditions météorologiques sont instables à La Réunion depuis quelques jours. Un système dépressionnaire devrait bientôt se former et pourrait concerner La Réunion la semaine prochaine. On fait le point sur les prévisions météo. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 5 Mars 2022 à 13:21









Samedi après-midi



La Réunion reste dans un environnement humide et instable. Après une accalmie en matinée, de nouvelles averses localement de bonne intensité voire orageuses sont attendues cet après-midi. Celles-ci sont plus fréquentes dans l'intérieur avec des débordements possibles jusqu'au littoral Ouest et Sud-Ouest.



Les températures dépassent 30°C sur la côte Ouest mais restent voisines de 26 à 28°C au Sud et à L'Est. Dans les cirques, elles sont voisines de 25°C et 18°C au Maïdo ou au Volcan.



Le vent de secteur Est est modéré vers Sainte-Marie, et de Saint-Philippe à Saint-Pierre avec des rafales voisines de 55 km/h. Les brises prédominent sur les plages de l'Ouest.



Samedi soir



C'est un temps plus calme qui s'établit pour la nuit avec un ciel qui s'éclaircit progressivement.



L'alizé reste sensible sur le littoral Nord et Sud avec des pointes voisines de 50 km/h alors que les brises prédominent de la Pointe des Galets à la Pointe au Sel. Le vent est également turbulent en montagne comme au Maïdo et au Volcan ainsi que dans les plaines.



Dimanche matin



Le temps reste toujours incertain avec un caractère pluvieux et instable et une atmosphère humide et chaude. Des nuages très hauts dans le ciel, sont au rendez-vous dès les premières heures matinales.



Sur une bonne moitié Nord-Est (de Saint-Denis au Brûlé, à la Bretagne jusqu'au Volcan en passant par les Cirques et par le littoral Nord et Nord-Est), le ciel est couvert avec des averses.



Dimanche soir



L'après-midi, nuages et averses, parfois orageuses, gagnent sur le relief et débordent alors sur les contreforts du sud.

Le littoral de Saint-Joseph, à Saint-pierre, Saint-Leu et jusqu'au Port est épargné par les averses, mais le ciel reste grisonnant sous les nuages élevés.



Le vent de secteur Est se renforce progressivement et l'après-midi, il souffle avec des rafales de 70 voire 80 km/h sur le Sud-Ouest et le Nord-Est, ainsi qu'aux abords des reliefs exposés.



La mer est agitée à forte au vent. Une houle de secteur Est voisine de 2,4 mètres se fait sentir de Saint-Joseph à Champ Borne.

La Réunion est concernée depuis vendredi par une masse d'air chaud et humide typique de la saison qui apporte des pluies et des orages. Philippe Caroff, chef de la prévision cyclonique explique que des pluies sont attendues tout le week-end et des ondées orageuses sont possibles. Une dégradation plus globalement des conditions météorologiques peuvent concerner notre île dans le courant de la semaine prochaine. Une vigilance fortes pluies et orages était en vigueur jusqu'à la mi-journée dans le Nord, l'Est et le Sud-Est de La Réunion. Météo France précise que des averses localement intenses et orageuses pourraient toujours se produire dans l'après-midi. Voici les prévisions des services météorologiques pour les prochains jours.La Réunion reste dans un environnement humide et instable. Après une accalmie en matinée, de nouvelles averses localement de bonne intensité voire orageuses sont attendues cet après-midi. Celles-ci sont plus fréquentes dans l'intérieur avec des débordements possibles jusqu'au littoral Ouest et Sud-Ouest.Les températures dépassent 30°C sur la côte Ouest mais restent voisines de 26 à 28°C au Sud et à L'Est. Dans les cirques, elles sont voisines de 25°C et 18°C au Maïdo ou au Volcan.Le vent de secteur Est est modéré vers Sainte-Marie, et de Saint-Philippe à Saint-Pierre avec des rafales voisines de 55 km/h. Les brises prédominent sur les plages de l'Ouest.C'est un temps plus calme qui s'établit pour la nuit avec un ciel qui s'éclaircit progressivement.L'alizé reste sensible sur le littoral Nord et Sud avec des pointes voisines de 50 km/h alors que les brises prédominent de la Pointe des Galets à la Pointe au Sel. Le vent est également turbulent en montagne comme au Maïdo et au Volcan ainsi que dans les plaines.Le temps reste toujours incertain avec un caractère pluvieux et instable et une atmosphère humide et chaude. Des nuages très hauts dans le ciel, sont au rendez-vous dès les premières heures matinales.Sur une bonne moitié Nord-Est (de Saint-Denis au Brûlé, à la Bretagne jusqu'au Volcan en passant par les Cirques et par le littoral Nord et Nord-Est), le ciel est couvert avec des averses.L'après-midi, nuages et averses, parfois orageuses, gagnent sur le relief et débordent alors sur les contreforts du sud.Le littoral de Saint-Joseph, à Saint-pierre, Saint-Leu et jusqu'au Port est épargné par les averses, mais le ciel reste grisonnant sous les nuages élevés.Le vent de secteur Est se renforce progressivement et l'après-midi, il souffle avec des rafales de 70 voire 80 km/h sur le Sud-Ouest et le Nord-Est, ainsi qu'aux abords des reliefs exposés.La mer est agitée à forte au vent. Une houle de secteur Est voisine de 2,4 mètres se fait sentir de Saint-Joseph à Champ Borne.