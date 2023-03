La grande Une Météo à La Réunion : Averses orageuses et houle australe attendues

Météo France annonce une dégradation des conditions météorologiques à partir de vendredi à La Réunion et ce jusqu'en début de semaine prochaine. Par La Réunion - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 18:26

Les prévisions de Météo France



Une dégradation du temps est attendue dans les prochains jours à La Réunion. Après une belle matinée, des averses parfois orageuses sont attendues demain après-midi dans les hauts de l'est et à proximité du Volcan. Ce week-end et en début de semaine prochaine, le ciel sera souvent voilé par des cirrus épais et de fortes averses pourraient concerner le département. Ces prévisions seront affinées dans les prochains jours.



Une houle australe est également attendue à partir de demain à La Réunion. Elle va monter rapidement en cours de soirée et devrait dépasser les 3m50 en cours de nuit (7 mètres de hauteur maximale, ndlr). Elle ne commencera à s'amortir lentement qu'en journée de samedi.

Téléchargez Weza sur iOS et Android

Freddy est de retour