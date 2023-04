A la Une . Météo à La Réunion : Averses orageuses attendues mardi soir et mercredi matin

Les prévisionnistes de Météo France annoncent un risque d'averses orageuses localement soutenues dans nuit de mardi à mercredi et dans la matinée de mercredi. Les zones concernées sont le Nord, l'Est et le Sud-Est, une vigilance jaune fortes pluie et orages est en cours. Une zone d'air chaud, humide et instable, accompagnée Par NP - Publié le Mardi 18 Avril 2023 à 18:19



