Météo à La Réunion : Après les chaleurs de lundi, averses et tonnerre ce mardi

Les conditions météorologiques devraient se dégrader durant la journée de mardi. Un front orageux continue de se rapprocher de La Réunion mais ne traversera pas l'île. Après des fortes chaleurs, ce lundi, des pluies sont attendues. Par La rédaction - Publié le Lundi 21 Novembre 2022 à 20:02

Météo France fait le point sur les conditions météorologiques en ce début de semaine à La Réunion. Le mercure a très vite grimpé ce lundi avec les 30°C dépassés sur plusieurs communes. Le pic de chaleur est attendu ce mercredi.



Il a été relevé 32,6°C à la Pointe des Trois-Bassins, 31,6°C à Saint-Leu, 30,1°C à Saint-Louis. Le littoral Nord et Est a connu des températures élevées (entre 29 et 29°C). Il a aussi fait chaud dans les Hauts avec jusqu'à 27°C à Cilaos.





Des pluies attendues ce mardi



Même s'il devrait toujours faire chaud ce mardi, les conditions météorologiques vont connaître un chamboulement dans le courant de la journée. Un temps plus humide et lourd est attendu sur la journée. Des averses vont se former sur le relief et notamment sur les pentes des zones du Sud ou Sud-Est. Des averses marquées sont prévues en fin de matinée et dans l'après-midi. Des coups de tonnerre pourraient être entendus dans la zone vers les Makes, le Dimitile ou les Hauteurs du Tampon, par exemple.