Météo à La Réunion : À quand le retour du beau temps ?

La Réunion enregistre actuellement des températures de 2 à 3°C en-dessous des normales de saison. Cela va durer encore un peu, annonce Météo France. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 16 Août 2021 à 16:42

Les températures enregistrées aujourd'hui à La Réunion



Sur le littoral ce matin : Seulement 15.8°C relevés à Ste Rose (2.5°C sous les normales).

Dans les Hauts, on a frôlé la gelée au Maïdo et à la Plaine des Chicots.



En journée, le mercure a peiné à grimper plus haut que 23/24°C en bord de mer avec des maximales généralement 2 à 3°C sous la moyenne mensuelle.



Bientôt une meilleure météo ?



"Il faudra attendre mercredi pour voir un retour progressif vers des températures plus raisonnables", annonce Météo France.

