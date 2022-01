A la Une . Météo : Vous reprendrez bien un peu de pluies ?

Si la pluie a été moins abondante la nuit dernière, le temps va redevenir instable et pluvieux dès ce matin. Le Nord, l’Est et l’Ouest seront les zones les plus touchées. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 14 Janvier 2022 à 08:22

Le bulletin :

Après l'accalmie de cette nuit, un nouvel épisode pluvio-orageux nous concerne ce vendredi. Ainsi, les zones Nord, Ouest et Est du département seront soumises à des averses localement fortes et pouvant prendre un caractère orageux. Ailleurs, elles seront également présentes mais dans une moindre mesure. Une courte accalmie est prévue en fin d'après midi et début de soirée, avant la reprise des averses en deuxième partie de nuit.





