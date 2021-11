A la Une . Météo : Voilà l’été

Ce lundi, le mercure va afficher plus de 30°. Des températures bien décidées à s’installer. Par GD - Publié le Lundi 15 Novembre 2021 à 08:12

Que vous soyez sur le littoral ou dans les Hauts, vous avez forcément constaté une hausse des températures ces derniers jours. Une montée du mercure qui annonce l’arrivée de l’été.



Ce lundi, le soleil va illuminer l’ensemble du département le matin, avant la formation classique des nuages de pente dans l’après-midi, qui resteront cependant discrets. Les sommets au-dessus de 1300/1400 mètres restent dégagés toute la journée et les cirques lumineux.



Les températures restent au-dessus des moyennes de saison, notamment dans les Hauts. Les valeurs maximales sont voisines de 31°C à Saint-Denis, 32°C sur les plages de l'Ouest, 27°C à Cilaos et 22°C au Volcan.



Le vent de Nord-Est sera modéré avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h le matin en baie de la Possession. Saint-Philippe connaîtra également des rafales de 40 km/h en matinée. La mer est peu agitée à agitée dans les zones ventées. Mardi et mercredi seront du même acabit.