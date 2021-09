Météo : Vigilance vagues-submersion en cours, une accalmie attendue dans l'après-midi

Vigilance vagues-submersion en cours pour une houle australe dépassant les 4 mètres en matinée et s'amortissant cet après-midi.



Le début de journée et la matinée sont globalement agréables et lumineux. Toutefois, les nuages se développent classiquement à mi-pentes au fil des heures et s'étalent dans le hauts à la mi-journée. Quelques entrées maritimes viennent également, avant la mi-journée, s'installer sur les contreforts Sud-Est du Volcan.



L'après-midi, le ciel apparaît assez nuageux dans les hauts avec de rares gouttes possibles, mais lumineux en bord de mer, de Saint-Denis à Saint-Pierre en passant par Saint-Leu. A noter que l'humidité résiste cet après-midi sur le Sud-Est réunionnais et que les hauts sommets bénéficient de belles conditions ensoleillées au-dessus de 1800 à 2000m.



Les températures maximales sont voisines des 23 à 26°C sur le littoral, 18 à 20°C dans les cirques et 14 à 15°C au Maïdo et au Volcan.



L'alizé souffle reprend sa place et souffle de Saint-Joseph à Saint-Leu avant de remonter sur les plages l'après-midi et de Saint-Benoit à Saint-Denis avec des rafales de l'ordre de 50 à 60 km/h.



Les conditions de mer sont très fortement dégradées avec une houle de Sud-Sud-Ouest supérieure à 4 mètres déferlant de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en matinée et s'amortissant lentement cet après-midi. De Saint-Benoit à Saint-Denis, la mer reste agitée au vent.