A la Une . Météo : Vigilance orange pour l’ouest et le sud

Météo France a émis un bulletin de vigilance orange fortes pluies - orages concernant les zones Ouest, Sud et Sud-Est de La Réunion. Par GD - Publié le Vendredi 10 Mars 2023 à 07:45

Le bulletin: Début : En cours.



Fin probable : Au plus tôt : fin de matinée de ce vendredi.



Situation générale

Masse d'air très humide et instable transitant sur la Réunion.



Observations

Précipitations en 12 heures :

Grand-Coude : 212 mm.

Pierrefonds : 94 mm.

Pas de Bellecombe-Jacob : 204 mm. Fortes pluies/orages

Des averses localement orageuses sont présentes sur l'ensemble de l'île et particulièrement sur la moitié Ouest et Sud. Elles sont localement de forte intensité et associées à des rafales de vent.

Ce temps perturbé se poursuit durant la matinée.



La plus grande prudence est donc de mise.

Prévisions pour le vendredi 10 mars Après une nuit très arrosée et orageuse en particulier sur le sud de l'île, la matinée demeure très humide avec des averses sur la majorité de notre île. Malgré des périodes d'accalmie, ces averses perdurent l'après-midi et avec avec des débordements jusqu'au littoral Nord-Ouest, notamment vers le Port et la Possession.

Des éclaircies se développent sur les zones bien ventilées comme vers le Chef-Lieu ou encore vers Saint-Pierre. Les températures maximales sont voisines des 28 à 32°C sur le littoral, 25°C dans les cirques et 16 à 20 °C au Pas de Bellecombe-Jacob et au Maido.

De bonnes rafales accompagnent ces averses localement accompagnées du tonnerre.

De plus, le vent de secteur Sud-Est se renforce au fil de la journée avec des rafales flirtant avec les 70 km/h entre Saint-Joseph et l'Étang-Salé et 60 km/h vers Saint-Denis et ses hauteurs.

La houle de secteur Sud-Est est voisine de 1 mètre 50 à 2 mètres. La mer est peu agitée à agitée mais forte au vent.









Conseils de comportement



En vigilance Orange Fortes pluies/Orages



Je m’éloigne des cours d’eau et des points bas, je rejoins un point haut ou je m’abrite à l’étage

Je ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement

J’évite de me déplacer

Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux

Je mets mes biens hors d’eau et je localise mon kit d’urgence

Je fais attention à l’eau du robinet : ne pas oublier qu’elle peut rester impropre à la consommation au moins 48 h après l’arrêt des pluies

Je m’éloigne des arbres et des cours d’eau

Je m’abrite dans un bâtiment en dur

Je me tiens informé et je limite mes déplacements

Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés J’évite d’utiliser mon téléphone et les appareils électriques

Je signale sans attendre les départs de feux dont je peux être témoin