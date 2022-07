A la Une . Météo : Vigilance jaune vent fort sur les zones Nord, Sud, Est et Sud-Est

Le vent souffle fort sur la majeure partie de l'île et pour espérer une amélioration, il faudra être patient prévient Météo France. Par NP - Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 à 06:21

Bulletin de Météo France :

Vigilance jaune Vagues Submersions pour les zones allant de Cap Chevron à Champ Borne.



-Le puissant Anticyclone des Mascareignes à 1039 hPa maintien un alizé soutenu sur notre département. Il est nécessaire d'être attentif avec la présence des rafales de vent et d'une mer très forte dans l'Est.



Prévisions pour ce mercredi 20 juillet



Pour espérer une amélioration, il faudra être patient !



Le vent demeure encore l'élément marquant. L'anticyclone des Mascareignes n'évoluant que très peu, le département reste dans les mêmes valeurs de vent, c'est à dire : rafales de 80 à 90 km/h le long des côtes Nord et Sud-Ouest, entre 60 et 80 km/h sur le Sud Sauvage et le long de la côte Est. A nouveau des rafales de Nord-Est entre 60 et 70 km/h viennent flirter avec la région du Port. Les sommets exposés sont soumis à des rafales de 90, 100 km/h comme par exemple au Volcan ou vers le Maido. Sur les Plaines et dans le cirque de Cilaos, il faut tabler entre 65 et 75 km/h.



Au niveau du temps sensible, le département connaît à nouveau deux facettes.



Une partie orientale, à l'est d'une ligne allant de Saint-Denis à Saint-Joseph en passant par Salazie la plaine des Palmistes et le Volcan, sur laquelle les nuages nombreux occasionnent quelques averses passagères entrecoupées d'éclaircies sur le littoral. Cette ligne de démarcation peut varier de quelques kilomètres dans un sens ou l'autre.



Contraste sur l'ouest où après une très belle matinée, quelques nuages s'invitent sur les pentes mais le temps y reste très agréable.



Attention, la mer reste très forte dans l'est et sur le Sud Sauvage. La houle d'alizé oscille entre 2 mètres 50 et 3 mètres 50 déferle de la Pointe au Sel à Champ Borne. Sur le nord et le sud-ouest, elle est agitée à forte.