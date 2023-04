A la Une . Météo : Vigilance fortes pluies sur l'ensemble du département dès midi

C'est un temps toujours un peu gris et humide qui attend les Réunionnais pour la fin de ce week-end pascal. La vigilance jaune fortes pluies/orages sera en vigueur à partir de midi. Des averses localement orageuses peuvent se produire sur l'ensemble du département. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 10 Avril 2023 à 07:30

Après une nuit marquée par quelques averses sur la façade Est ainsi qu'une bonne averse du côté de l’Étang Salé en début de soirée, l'île se réveille sous un ciel nuageux sur l'Est et voilé et sec sur l'Ouest. En matinée, les nuages prennent possession des hauts avec une préférence pour les hauts de l'Ouest et du Sud-Ouest prévoit Météo France Réunion dans son bulletin matinal.



Dans l'après-midi, des averses parfois marquées peuvent se déclencher dans les hauts de Saint-Leu ou du côté du Tampon avec des débordements en direction du littoral. Ces averses peuvent occasionner localement de bons cumuls.

Partout ailleurs, des averses sont présentes dans les hauts tandis qu'un ciel laiteux dominent sur le Nord et l'Est de l'île. Les températures maximales sont de l'ordre de 29 à 32°C sur le littoral, 23 à 25°C dans les cirques et 16 à 18°C au Maïdo et au Volcan.

Le vent est faible et les brises dominent, mais temporairement un vent de Nord-Est peut souffler sur les régions du Port et de Saint-Philippe avec des rafales de 40 km/h environ.

La mer devient agitée avec une petite houle de Sud-Sud-Est de 1 mètre 50 à 2 mètres le long des côtes Sud-Ouest, Sud et Est.