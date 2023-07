A la Une . Météo : Vigilance Jaune Fortes pluies/orages en cours pour les zones Sud-Est et Sud

Pluies, fraîcheur et vent seront au programme de ce samedi. La Vigilance Jaune Fortes pluies/orages est en cours pour les zones Sud-Est et Sud. Une vigilance Jaune Vent Fort est également en cours pour la zone Ouest. Par NP - Publié le Samedi 15 Juillet 2023 à 06:13

Bulletin de Météo France Réunion :



Cette journée débute avec un temps gris et pluvieux sur une grande moitié Sud de notre île avec des pluies et des averses souvent de bonne intensité. Au fil de la journée, les précipitations remontent vers le Nord et arrosent également les façades Est et ouest. Sur le Nord-Ouest, après de timides éclaircies matinales, quelques averses de faible intensité sont également présentes dans les hauts de Saint-Paul, du Port et de la Possession, mais sur les zones littorales, le temps est agréable.



Le vent est l'autre élément marquant de cette journée. L'alizé souffle de façon soutenu avec de fréquentes rafales voisines voire supérieures à 70 km/h sur le littoral ouest ainsi que dans les hauts et sur les crêtes. Les brises résistent dans les baies de St-Paul et de la Possession.



L'humidité ambiante et le manque de soleil limitent sensiblement la montée des températures. Au meilleur de cette journée, les thermomètres affichent seulement 21 à 26°C en bordure de mer, moins de 18°C à Cilaos et à peine 12°C au Piton-Maïdo comme au Pas de Bellecombe-Jacob.



Les conditions de mer se dégradent à nouveau : forte au vent de la Pointe des Aigrettes à Champ-Borne en passant par la Pointe de la Table voire même très forte au Sud durant l'après-midi. La houle de Sud-Sud-Ouest grossit graduellement autour de 2 mètres 50.





