A la Une . Météo : Vent fort, pluie et orage

Bien que loin de La Réunion, la forte tempête tropicale CHENESO génère une bande de fortes précipitations qui va circuler sur la Réunion ce matin. Des pluies fortes sont donc attendues pour ce matin, avant une accalmie pour la fin de matinée. Une ré-intensification des pluies pourrait avoir lieu plus tard, en soirée et nuit prochaine. Quelques coups de tonnerre sont attendus. Par NP - Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 à 06:00

Bulletin de Météo France :



- Vigilance jaune " Vent Fort " sur les zones Sud et Sud-Est en cours.



- Vigilance jaune "Fortes pluies/orages" sur toutes les zones en cours.



Soyez attentif.



FORTE TEMPETE TROPICALE "CHENESO"



Pression estimée au centre: 985 hPa.



Position le 19 janvier à 04 heures locales: 14.0 Sud / 51.2 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 885 km au secteur: NORD-NORD-OUEST



Déplacement: SUD-OUEST, à 15 km/h.



Dans la continuité de la nuit et dans le sillage de la forte tempête tropicale modérée Cheneso, la matinée s'annonce très humide avec des averses parfois orageuses, les plus gros cumuls sont attendus dans les hauts, notamment sur la région du volcan.



Ce temps perturbé ponctué par quelques coups de tonnerre, reste en place au moins jusqu'à la mi-journée.



Une brève et relative accalmie semble se dessiner en première partie d'après-midi, avant le retour en soirée de nouvelles pluies instables sur une très large moitié Est de l'île avec de nouveau de bons cumuls attendus.



La plus grande prudence est donc de mise aux abords des rivières et des ravines.



Le vent de secteur Est reste modéré à assez fort. En effet, de bonnes rafales de 70 km/h sont attendues de Saint-Philippe à Saint-Joseph mais aussi des rafales à 60 km/h entre Saint-Denis et la Pointe des Galets. Le vent est également remarquable dans les hauts comme au Maïdo, au Volcan ou encore la région des Plaines où les rafales peuvent atteindre ponctuellement les 70 à 80 km/h.



Le vent tend à faiblir au cours de l'après-midi. Le vent est faible de Saint-Paul à Saint-Pierre.



La mer est agitée à forte avec une houle de secteur Est entre 1,50 et 2 mètres 50. Une petite houle de Nord-Est s'installe sur la côte Nord de l'île.