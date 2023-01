A la Une . Météo : Vent fort et averses

De fortes rafales sont attendues ce mercredi de la Pointe au Sel à Saint-Joseph en passant par Saint-Pierre. La vigilance jaune " Vent Fort " est maintenue. Par NP - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 06:18

Bulletin de Météo France :



Situation générale

- Vigilance jaune " Vent Fort " en cours , soyez attentif.



- Très vigoureux alizé associé à une atmosphère de plus en plus humide.



- Des conditions météorologiques dégradées avec pluies localement soutenues voire orageuses et fort vent vont donc s'installer pour ces prochains jours.



Le vent est l'acteur principal de ce mercredi.



En effet, de fortes rafales sont toujours d'actualité de la Pointe au Sel à Saint-Joseph en passant par Saint-Pierre où elles avoisinent 80 km/h; elles pourraient ponctuellement les dépasser en cours de journée.



Çà souffle un peu moins fort sur les régions de Saint-Denis et du Sud sauvage, mais il faut toujours compter avec des rafales entre 60 et 70 km/h.



Dans les hauts et sur les crêtes exposées comme par exemple le Maïdo, le Volcan, les Plaines, Dos d'Âne et même la région du Tampon, de fortes rafales comprises entre 60 et 80km/h sont également attendues.



Par contre, le vent reste faible sur les plages de l'Ouest.



Côté ciel, au lever du jour, le ciel se montre clément, avec seulement quelques nuages vers la Plaine des Palmistes et les contreforts du Volcan. Cela ne dure hélas pas; poussés par le vent, les nuages arrivent rapidement et les régions de l'Est se retrouvent sous la grisaille: de Saint-Philippe à Sainte-Marie en passant par Salazie, les Plaines et le sommet du Volcan, le ciel devient très nuageux, avec quelques gouttes possibles sur les pentes du volcan.



Sur la moitié Ouest, Mafate, Cilaos et la Plaine des Cafres, les éclaircies résistent.



L'après-midi pas de grand changement; les régions de l'Est restent sous les nuages avec quelques gouttes possibles sur les pentes tandis que sur l'ouest quelques débordement nuageux sans prétentions sont attendus.



En soirée et surtout la nuit suivante, une nette dégradation du temps est attendue sur la moitié Est avec l'arrivée de pluies localement fortes et donnant des cumuls conséquents. Des débordements sont possibles vers le Tampon voire Saint-Pierre. Un coup de tonnerre pourrait même se faire entendre.



La mer devient est agitée à forte avec une houle de secteur Est entre 1 mètre 50 et 2 mètres 50.



