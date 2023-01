A la Une . Météo : Vent et temps sec ce mardi, une forte dégradation attendue demain soir

Fort vent dans le Sud dans un environnement toujours temps sec avant une profonde dégradation demain soir. Par NP - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 06:11

Bulletin de Météo France :



Fort vent sur les zones littorales entre Petite Île et les Avirons : Vigilance jaune " vent fort " à compter de 11h locales.



Le vent est l'élément marquant de la journée. En effet, de secteur Est dominant, les rafales attendues avoisinent les 80 km/h de Saint Pierre à Saint Joseph, elles pourraient ponctuellement les dépasser à la mi-journée. Ca souffle un peu moins fort dans la région de Saint-Denis, 60 à 70 km/h.



Côté ciel, il faudra profiter de cette journée avant une dégradation du temps attendue dès la fin de journée de mercredi. Dégradation qui devrait signaler une période de temps très humide.



De belles périodes ensoleillées sont observées ce matin sur le département avec un petit bémol sur les régions de l'Est où soleil et nuages se partagent le ciel. Les éclaircies s'imposent au fil des heures sur la bordure littorale.



L'après midi, la couverture nuageuse se densifie dans l'intérieur et de petites ondées continuent d'arroser sporadiquement les hauteurs sous le vent, comme sur les hauts de Saint Paul. Quelques averses font acte de présence au pied du Volcan.



Le littoral conserve des éclaircies majoritaires.



Les températures maximales flirtent entre 30 à 32 dg en bord de mer, localement un peu plus vers l'Etang Salé, 26 à 29 dans les Cirques.



La mer est souvent agitée avec une petite houle d'alizé entre 1 mètre 50 et 2 mètres.

Téléchargez Weza sur iOS et Android