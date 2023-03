A la Une .. Météo : Vent et grisaille

Météo France annonce un alizé véloce et des températures tout juste de saison vont marquer ce début de semaine. Par NP - Publié le Mardi 14 Mars 2023 à 06:31

Prévisions de Météo France :



Comme la veille, le vent se montre vif sur les côtes Nord et Sud de l'île, ainsi que par intermittence sur les Hauts du Nord-Est et la région du Volcan : rafales les plus fortes dans l'après-midi, autour de 70 km/h vers l'Etang Salé et Saint-Pierre, 50 à 60 km/h ailleurs.



La fraîcheur assez remarquable de la nuit s'efface assez vite. Il fait chaud mais sans excès en journée, les valeurs maximales vont rester plutôt modestes pour la saison : une trentaine de degrés sur le littoral, 20 à 25 degrés dans les Hauts.



Côté ciel, même scénario que lundi : quelques grisailles matinales sur les pentes de l'Est, puis un ciel nuageux principalement dans l'intérieur. Quelques averses de saison sont attendues, notamment sur les Hauts de l'Ouest. Le soleil l'emporte en revanche largement dans les zones ventées.



Quelques mots enfin pour signaler une mer qui reste forte sur les côtes sud de l'île et une houle d'alizé proche de 2 m vers le rivage d'un large quart Sud-Est.

