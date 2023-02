A la Une . Météo : Vent et averses au programme de ce lundi

Alizé de secteur Est modéré à assez fort associé à une atmosphère humide ce lundi. Par N.P - Publié le Lundi 6 Février 2023 à 05:59

Le bulletin de Météo France Réunion :



Sous quelques nuages d'altitude inoffensifs venus de Madagascar, le temps est lumineux et ensoleillé au lever du jour à l'Ouest d'une ligne "Sainte-Suzanne/Saint-Joseph". Ailleurs, le temps est plus nuageux avec encore quelques ondées possibles mais de faible intensité.



Au fil des heures de la matinée, alors que les éclaircies reviennent par l'Est du département, les nuages prennent dans le même temps possession des pentes, notamment de l'Ouest, du Sud et au voisinage du volcan. L'après-midi, le gris devient majoritaire et des averses parfois de bonne intensité se déclenchent dans l'intérieur, notamment dans les Hauts du Sud et de l'Ouest. Des débordements pluvieux s'opèrent vers le rivage de l'Ouest jusque sur la route du littoral avant la fin de journée. De franches éclaircies se maintiennent sur les zones littorales ventilées, de Saint-Louis à Saint-Philippe au Sud et de Saint-Denis à Sainte-Rose au Nord.



Les températures maximales oscillent entre 29 et 33°C sur le littoral d'Est en Ouest, 27°C attendus dans Cilaos et 18 à 20°C au Maïdo ou au volcan.



L'alizé reste vigoureux avec des rafales voisines de 60 km/h de Saint-Philippe à la Pointe au Sel voire localement 70 km/h en cours d'après-midi et 50 km/h sur le littoral Nord en débordant temporairement vers la Pointe des Galets en prenant une composante Nord-Est. Les plages de l'Ouest comme la baie de Saint-Paul restent déventées et soumises aux brises.



