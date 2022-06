A la Une .. Météo : Vagues maritimes et vague de froid au programme

Météo France annonce l’arrivée d’un front froid ce lundi, qui sera suivi d’une forte houle pour les prochains jours.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 27 Juin 2022 à 10:38

Vous trouvez qu’il fait froid ? Et bien mauvaise nouvelle, ça va empirer. Météo France annonce l’arrivée d’un front froid ce lundi après-midi, accompagné de quelques gouttes dans le secteur sud. Le vent est également de la partie sur les régions Sud-Ouest et Nord-Est.



Après le mercure, c’est le littoral qui va avoir droit à ses attaques de vagues. Une houle australe de Sud-Sud-Ouest se met en place à partir de ce lundi soir sur les côtes Ouest et Sud de l'île. Elle devient modérée à grande en journée de mardi avec des creux moyens pouvant atteindre près de 4m.



Elle se renforce encore mardi soir et pourrait atteindre aux alentours de 5m50 mercredi avant de commencer à s'amortir en seconde partie de journée. Ce train de houle sera associé à des périodes assez longues pour ce pic d'intensité, s'accompagnant de déferlements très puissants à la côte ! Les vagues maximales peuvent atteindre deux fois la hauteur moyenne des vagues.



C'est donc un train de houle tout à fait remarquable (même pour l'hiver austral) qui est attendu et qu'il convient de prendre au sérieux pour les usagers de la mer et pour les zones exposées des côtes Ouest et Sud. D'autre part, il faut souligner qu'à partir de lundi soir, l'état de la mer va être durablement mauvais sur ces littoraux : il le sera très sensiblement mardi et mercredi, mais la mer va rester forte probablement jusqu'en fin de semaine, même si la houle faiblit en deuxième partie de semaine.



