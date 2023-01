Météo Météo : Une rentrée scolaire sous le signe de conditions perturbées

Après les fortes pluies rencontrées notamment dans l'Ouest de l'île au cours de la journée d'hier, ce lundi de rentrée scolaire est gris sur tout le département. Météo France annonce une nouvelle dégradation à partir de demain, mardi, et ce, jusqu'à jeudi. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 23 Janvier 2023 à 10:15

L'après-midi de ce dimanche a été marqué par des orages de saison sur l'Ouest et particulièrement la région des plages . En soirée, les pluies ont été abondantes sur la région Nord et Est mais ont perdu en vigueur en première partie de nuit.

Ce lundi, jour de rentrée scolaire, un temps gris s'est installé sur l'ensemble de l'île avec des pluies plutôt faibles.

Pour mardi, mercredi et jeudi, Météo France prévoit un ou plusieurs épisode(s) pluvio-orageux significatif(s) en lien avec un positionnement de la Zone de Convergence Intertropicale au niveau des Mascareignes, une situation rare mais pas inédite.