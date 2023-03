A la Une . Météo : Une rentrée des classes ensoleillée

C'est une belle journée qui s'annonce dans tout le département où le soleil brille et sans la présence du vent. Les températures s'échelonnent entre 21° et 33°C. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 27 Mars 2023 à 07:01

Très belle matinée sur notre île avec tout au plus de rares poches d'humidité sur les flancs du volcan annonce Météo France Réunion dans son bulletin de la matinée.



Le vent est faible et le soleil favorise une montée rapide du mercure. Vers la mi-journée, les thermomètres affichent 30 à 33°C sur le littoral, 26 à 28°C dans les cirques et 20 à 21°C au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob.



L'après-midi, les nuages présents à mi pentes ne donnent que de très rares et très faibles ondées, essentiellement dans les hauts du Nord-Ouest. Les cirques, les hauts sommets comme le Maïdo et le volcan ainsi que la majorité du littoral bénéficient d'un temps chaud et sec avec un soleil très généreux.

Pour les plages, grand soleil et chaleur. Attention aux coups de soleil !



La mer est forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des Cascades en passant par la Pointe de la Table, au déferlement d'une houle australe de secteur Sud voisine de 2 mètres 50 à 3 mètres; cette houle s'amortit vers 2 mètres en fin de journée.