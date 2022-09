Météo Météo : Une matinée sous un soleil généreux

Au lever du jour, les nuages résiduels de la nuit tardent à évacuer la façade Est. Ailleurs, le soleil règne en maître, que ce soit sur le littoral, les plages ou les sommets. Par NP - Publié le Lundi 26 Septembre 2022 à 06:28

Bulletin de Météo France :



Situation générale

Alizé de secteur Est, modéré à assez fort.



La matinée est très agréable et le ciel bleu largement majoritaire sur le département.



A la mi-journée, poussés par l'alizé, des masses nuageuses venues de la mer viennent se bloquer sur le relief de l'Est. À l'Ouest et dans l'intérieur, des nuages de développement diurne se mettent en place le long des premières pentes et finissent par déborder en mer du côté du Port et de la Possession l'après midi. Quelques gouttes viennent arroser les contreforts du volcan, et de façon plus anecdotique, les hauts de l'Ouest.



Tout au long de la journée les sommets de plus de 2000 mètres tout comme les secteurs bien exposés à l'alizé, profitent d'un généreux soleil.



Comme la veille, c'est encore le vent qui reste l'élément marquant avec un alizé vigoureux et des rafales proches de 60 à 70 km/h sur le Sud et de 60 km/h vers Gillot.



Les températures sont de saison, comprises entre 25 et 29°C sur le littoral, entre 16 et 22°C dans l'intérieur des terres, 15°C au volcan et 13 au Maïdo.



La mer est peu agitée à agitée au vent et au déferlement d'une houle d'alizé voisine de 2 mètres.

