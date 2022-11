A la Une .. Météo : Une matinée ensoleillée, un après-midi plus nuageux

Météo-France prévoit un soleil généreux ce matin, avant l’arrivée des nuages à la mi-journée. Par NP - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 06:30

Bulletin de Météo France :



Situation générale

Toujours un temps sec.



La tendance des derniers jours reste valide. A une matinée ensoleillée va succéder un après-midi plus nuageux avec de rares averses en montagne. Les plaques de nuages bas observées tôt ce matin dans l'Est et le Nord devraient vite laisser place aux éclaircies.



L'inversion est située vers 2500 mètres d'altitude, on peut donc compter sur un peu de nuages au Volcan dans la journée sans remettre en cause une impression de beau temps.



Le vent est orienté au Sud-Est, il souffle jusqu'à 50 km/h entre Saint-Joseph et Saint-Pierre, il souffle de l'Est ou du Nord-Est à Saint-Denis avec des rafales équivalentes.



Mer globalement peu agitée avec une petite houle de Sud sans consistance.



Températures fraîches ce matin avec seulement 3 degrés au Pas de Bellecombe-Jacob et au Maïdo (gelées blanches signalées sur place), mais 28 à 30 degrés en bord de mer au plus chaud, 23 à 25 dans les Cirques, 16 à 17 degrés sur les points hauts.

