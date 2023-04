A la Une . Météo : Une matinée ensoleillée pour le début de l’hiver austral

Le temps s’améliore enfin, après un mois d’avril humide pour une partie de l’île. Le ciel devrait être clément ce matin, mais plus nuageux cet après-midi. Par La rédaction - Publié le Jeudi 27 Avril 2023 à 06:57

Le bulletin de Météo-France :



L'été semble tirer sa révérence, fidèle au calendrier, on rentre désormais dans l'Intersaison. La période d'instabilité qui nous a accompagné tout le mois d'avril est derrière nous, c'est un temps sec et frais qui s'installe la nuit. Il ne fait d'ailleurs que 6 degrés au Pas de Bellecombe-Jacob ce matin, 8 à la Plaine des Cafres et au Maĩdo. A l'arrivée du soleil, le mercure reprend vite des couleurs et les 30 degrés sont de nouveau franchis en bord de mer vers la mi-journée.



Côté ciel, c'est une jolie matinée ensoleillée puis un après-midi nuageux surtout dans l'intérieur. Les averses sont rares et essentiellement localisées au quart nord-ouest du département. L'alizé reprend du poil de la bête et s'installe pour plusieurs jours. Les rafales de Sud avoisinent 50 à 60 km/h du côté de Sainte-Rose et sur les plages de l'ouest. La houle australe qui a accompagné ce changement de temps est en cours d'amortissement, la mer est encore agitée dans l'ouest et le sud.