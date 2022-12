A la Une . Météo : Une matinée ensoleillée, avec quelques nuages sur les Hauts dans l’après-midi

Pour ce lendemain de Noël, Météo-France prévoit une journée ensoleillée sur l'ensemble de La Réunion. Quelques averses ne sont pas à exclure dans les Hauts cet après-midi.

Le bulletin de Météo-France :



Notre île connaît un réveil sec sous un ciel clair avec tout au plus quelques éphémères grisailles sur les pentes de l'Est. Au fil de la matinée, les nuages de pentes s'installent sans trop altérer l'impression de beau temps.

L'après-midi, la couverture nuageuse est présente dans l'intérieur et de faibles averses se déclenchent sur la région des plaines, vers le Tampon ainsi que sur les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest. Une petite ondée n'est pas à exclure du côté de Saint Paul ou de la Route en Corniches. Les autres régions littorales conservent des éclaircies majoritaires.

Le vent de secteur Est à Nord-Est est modéré avec des rafales jusqu'à 50 km/h de Sainte-Marie au Port et 60 à 70 km/h essentiellement sur le Sud Sauvage.



La mer est peu agitée, agitée aux endroits ventés. Une petite houle d'alizé voisine de 1 mètre 50 déferle de la Pointe de Langevin à Champ-Borne en passant par la Pointe des Cascades.