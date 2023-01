A la Une . Météo : Une matinée ensoleillée, avant une après-midi plus grisâtre

Météo-France prévoit une belle première partie de journée, avec seulement quelques averses dans l’Est tôt ce matin. Si quelques nuages viendront cacher le soleil dans l’après-midi, il ne devrait pas trop pleuvoir sur le département. Par La rédaction - Publié le Samedi 14 Janvier 2023 à 07:45

Le bulletin de Météo-France:

La matinée est agréable sur le département avec au programme quelques entrées maritimes sur l'est et seulement quelques ondées vers Sainte-Rose au lever du soleil, mais aussi de larges éclaircies sur l'ouest sous un ciel s'encombrant au fil des heures.



L'après-midi, le ciel est très chargé avec quelques régions épargnées et bénéficiant d'éclaircies telles que les plus hauts sommets, le littoral sud-ouest de Saint-Joseph à Saint-Leu, ainsi que les premières pentes.



En terme de précipitations, les averses souvent faibles sont présentes sur les régions de Saint-Paul et du Port à la faveur d'un léger flux de sud-est en altitude.



Les températures maximales atteignent les 29 à 32°C sur le littoral, 17 à 18°C au Volcan et au Maïdo et 23 à 26°C dans les cirques.



L'alizé est modéré sur les littoraux nord avec des rafales de 50 km/h et sud avec des rafales de 60 km/h.



On note à nouveau des brises de sud sur le littoral ouest.



La houle d'alizé a tendance à légèrement s'affaiblir sur l'est du département. Malgré tout, la mer est agitée au vent sur le nord et le sud.