Météo : Une matinée bien ensoleillée, quelques averses l'après-midi

Météo France prévoit une journée assez classique en terme d'évolution, avec un veau soleil jusqu'à la mi-journée. Par NP - Publié le Mardi 9 Mai 2023 à 06:25

Bulletin de Météo France :



Situation générale



Alizée faible à modéré de secteur Est-Sud associé à une atmosphère peu humide.





Une journée assez classique en terme d'évolution.

Le département bénéficie d'une très belle matinée, bien ensoleillée, d'autant plus que les nuages élevés sont désormais lointains. Il faut tout de même composer avec un petit bémol sur la façade Est du département, où la nébulosité est un chouïa plus élevée.



Du coup, les nuages de pentes, mieux alimentés, prennent de l'importance à la mi-journée principalement sur les régions du grand Ouest. L'après-midi, de modestes averses se déclenchent sur les hauteurs du Port, de Saint-Leu et de Saint-Louis. Au fil des heures la masse nuageuse glisse vers le littoral nord-ouest. En fin d'après-midi, retour à de très belles éclaircies généralisées.



On relève des rafales de 50 à 60 km/h sur les littoraux Nord vers Sainte-Marie et Sud-Ouest comme vers Saint-Pierre. En cours d'après-midi, un vent de Sud gagne la région des plages. Dans les Hauts, le flux s'établit au Sud-Est. Le massif du Volcan et les Plaines de l'Est observent quelques rafales d'une quarantaine de km/h.



La mer est agitée au vent. La houle de Sud-Sud-Ouest continue son amortissement, de 1 mètre 50 en matinée vers 1 mètre en fin de journée. La petite houle d'alizé en profite pour gagner quelques décimètres sur le Sud Sauvage.



