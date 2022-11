Météo Météo : Une masse nuageuse plus présente que la veille

Malgré un début de journée ensoleillé, Météo-France prévoit dans son dernier bulletin météorologique un temps nuageux sur quasiment toute l'île, avant de se dissiper en soirée sur l'ensemble du département.

Par NP - Publié le Mardi 29 Novembre 2022 à 06:39

Un ciel peu nuageux et ensoleillé marque le début de journée sur le département. Sur le coup des 10h les nuages de pente se forment. Dans un premier temps, le Volcan, les Cirques, ainsi que les hauteurs sont épargnés mais ce l'est de moins en moins au fil des heures avec une masse nuageuse devenant plus présente que la veille.



L' après-midi le ciel réunionnais est bien nuageux voire couvert. Il est nécessaire de monter à plus de 2 500m d'altitude pour sortir du nuage. En terme de précipitations, des averses se déclenchent sur l'ensemble des régions sans réelle préférence avec un flux souvent faible. Les quantités sont malheureusement faibles pour la saison. Les nuages débordent finalement en mer du côté de Saint-Pierre et vers Saint-Gilles. Puis en soirée, les nuages se dissipent sur l'ensemble du département.



Le vent de secteur Nord-Est faiblit sensiblement. Tout au plus quelques petites rafales d'une quarantaine de km/h du côté du Port et vers Saint-Philippe principalement en matinée.



La mer est belle à peu agitée. Une petite houle d'alizé inférieure à 1.5 m déferle sur le littoral Est.