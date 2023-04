Météo Météo : Une masse d'air humide et instable

Le soleil va se faire désirer aujourd’hui sur une grande partie de l’île. La pluie sera au rendez-vous, avec une masse d’air humide et instable.

Par La rédaction - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 06:34

Le bulletin de Météo-France :



En matinée des averses prennent naissance sur la façade Nord de l'île, de Saint-Denis à Sainte-Rose en passant par Saint-Benoît. Les hauts ne sont pas épargnés. Un coup de tonnerre peut se faire entendre.



Au fil des heures, le front aborde les côtes Sud-Ouest et dès la mi-journée, de bonnes averses viennent arroser le département.



Le début d'après-midi reste très pluvieux et localement orageux avec des averses particulièrement soutenues sur l'ensemble du département. En fin de journée le front qui aura alors balayer le département s'éloigne peu à peu, le temps reste nuageux et les averses s’atténuent rapidement.



Le vent de secteur Nord est faible à modéré mais des rafales sous grains sont attendues et sont voisines de 50 à 60 km/h tant sur les façades exposées qu'en altitude.



L'atmosphère est humide, instable et toujours chaude, les températures restent légèrement supérieures aux normales de saison.



Côté mer peu d'évolution, la mer reste agitée au déferlement d'une petite houle australe voisine de 1 mètre 50 et d'une petite houle d'alizé voisine de 1 mètre.