Météo Météo : Une journée nuageuse

Par Stéphane Pierrard - Publié le Mercredi 19 Janvier 2022 à 06:00

Le bulletin de Météo France :



Persistance d'une masse d'air humide et instable dans un flux de secteur Nord faiblissant.



En début de journée, une fois n'est pas coutume, le ciel est encore menaçant avec des averses sur la façade Nord-Ouest et Nord. Malgré tout, la tendance est à l'apaisement et au retour au calme. Ailleurs, le ciel a le plus souvent un aspect laiteux avec un relief dégagé comme au Piton des Neiges ou sur le Massif de la Fournaise.

A la mi-journée, les franges côtières peuvent profiter de fugaces trouées de ciel bleu même si la couverture nuageuse demeure tenace.



L'après midi, les averses, localement modérées à fortes sont de retour principalement dans le cirque de Cilaos et les hauts de la moitié Sud de la Plaine des Makes, au Massif du volcan en passant par Le Tampon. Un coup de tonnerre peut se faire entendre. Ailleurs, sous la couche nuageuse, le temps est plus calme.



Le vent de Nord à Nord-Ouest perd un peu de puissance. Les rafales ont du mal à dépasser les 50 km/h vers La Pointe au Sel et Piton-Sainte-Rose. La mer demeure peu agitée en Baie de la Possession, à Sainte Marie en passant par La Route en Corniche. Ailleurs elle est localement agitée en raison du vent ou de la houle australe toujours voisine de 1,5 mètre le long de la côte Sud.

