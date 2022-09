A la Une . Météo : Une journée ensoleillée

Ce dimanche, le soleil s'impose partout même si quelques nuages trainent dans l'Est en matinée. Les températures sont agréables de 24° à 27° sur le littoral et jusqu'à 22° dans les cirques. Par NP - Publié le Dimanche 11 Septembre 2022 à 06:57

La matinée s'annonce belle et ensoleillée même si quelques nuages traînent sur la partie Est de l'île.

Puis, au fil des heures, le soleil se fait plus discret notamment dans les hauts et le long des pentes et se concentre sur les zones littorales.



L'après-midi, les sommets conservent le soleil et l'atmosphère s'assèche un peu partout. Les averses comme la veille se font rares et surtout plutôt faibles.

Les températures maximales affichent 24 à 27°C sur le littoral et jusqu'à 21 à 22°C dans les cirques.



L'alizé faiblit un peu avec des rafales de 40 à 50 km/h sur les côtes Nord et Sud. Temporairement on s'approche des 60 km/h vers St-Joseph en rafales. De petites rafales sont également perceptibles sur les hauteurs exposées.



La mer est agitée au vent. Les houles australe et d'alizé sont toutes deux de l'ordre de 1,5 mètres.