A la Une .. Météo : Une journée ensoleillée pour aujourd'hui

La matinée sera sous les rayons du soleil pour la plus grande partie de l’île. Il faudra attendre la deuxième partie de journée pour voir apparaître quelques nuages dans l’Est et les Hauts. Par La rédaction - Publié le Mercredi 7 Juin 2023 à 08:11

Le bulletin de Météo-France :



Encore une belle journée. Les nuages côtiers du matin entre Saint-André et Saint-Philippe sont peu prolifiques et il faut souvent attendre cet après-midi pour avoir une couche nuageuse significative sur les Hauts de l'Ouest. Le Volcan et le Maïdo restent au soleil, de belles poches d'éclaircies résistent dans les Cirques.



L'alizé garde une allure respectable avec des rafales entre 50 et 60 km/h autour de Saint-Pierre jusqu'à la Pointe au Sel, un peu moins dans la région de Saint-Denis.



L'état de la mer se dégrade, aux effets combinés du vent et de la houle d'alizé proche de 2 m, vient s'ajouter une petite houle australe, donnant une mer forte au large du Sud Sauvage.