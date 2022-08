Actu Ile de La Réunion Météo : Une journée ensoleillée à la veille d'un beau week-end

Au lever du jour, même si quelques nuages peuvent s'attarder le long de la façade Est avec çà et là de petites ondées, c'est du beau temps, lumineux et sec sur la majeure partie de l'île. Pas de changement dans l'après-midi. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 5 Août 2022 à 07:08

Ces agréables conditions se poursuivent en matinée avec tout au plus quelques nuages de pente, notamment du côté de la Plaine des Palmistes. Ailleurs, ils restent plutôt discrets.



L'après-midi, pas de grand changement. Le temps reste paisible avec toujours de très belles périodes ensoleillées même si les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest sont temporairement sous les nuages où deux trois gouttes anecdotiques sont possibles.

Le soleil reste donc très présent sur l'ensemble du littoral, dans les cirques comme au sommet du volcan.



L'alizé de secteur Est prend de la vigueur de la Pointe de la Table à Saint-Joseph au Sud, et de Sainte-Suzanne à Saint-Denis voire temporairement jusqu' à la Pointe des Galets avec des rafales allant jusqu'à 60 km/h. Ce vent rentre donc par moments en Baie de la Possession.



Dans les hauts, notamment du côté des Plaines, des rafales voisines de 50 km/h sont également attendues. La zone littorale allant de Saint-Pierre à Saint-Paul en passant par les plages de l'Ouest est soumise aux brises.



La mer est agitée avec une houle de Sud-Sud-Ouest s'amortissant sous 1 mètre 50 et une houle d'alizé voisine de 1 mètre 50 à 2 mètres.