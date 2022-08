A la Une . Météo : Une journée dominée par les nuages

Cette journée de lundi débute sous les nuages à peu près partout. Même l'ouest ne sera pas épargné par la coche nuageuse, notamment cet après-midi. Les températures avoisinent les 24 à 28 degrés. Par NP - Publié le Lundi 1 Août 2022 à 06:48

En ce début de journée, les nuages sont omniprésents de Saint-Denis à Saint-Philippe en passant par Saint-Benoît. Ils s'accompagnent de quelques pluies ou farines, arrosant ainsi le littoral ainsi que les premières pentes.



Dans l'Ouest et le Sud-Ouest de l'île, le soleil brille largement avant de se faire contester avant la mi-journée par le développement de nuages de pentes.



Au fil des heures, les éclaircies reviennent sur les régions au vent et le temps redevient plus sec.



A la mi-journée, le temps devient donc globalement nuageux dans l'intérieur de l'île tandis que les éclaircies reviennent sur l'Est et se maintiennent sur les sommets et dans les Cirques.

L'après-midi, des débordements nuageux sont possibles entre Saint-Gilles et Sainte-Marie mais également entre Saint-Louis et Saint-Joseph. Quelques averses peuvent d'ailleurs se développer dans les régions du Tampon ou de l'Entre-Deux. Le ciel s'éclaircit partout en soirée et redevient clair.



Les températures maximales sont voisines des 24 à 28°C sur le littoral, 20 à 21°C dans les cirques et 13 à 15°C au Maïdo ou au volcan.



L'alizé d'Est-Nord-Est est faible à modéré avec quelques rafales du côté du Sud Sauvage et de la Pointe des Aigrettes en matinée puis laisse sa place à des brises qui deviennent majoritaires l'après-midi.



La mer devient en journée peu agitée à agitée avec la houle australe qui s'amortit et la houle d'alizé qui demeure proche des 2 mètres sur la façade Est Réunionnaise.