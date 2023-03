A la Une . Météo : Une journée de transition

Météo France Réunion annonce une journée de transition ce jeudi par anticipation d'un temps plus humide attendu en seconde partie de semaine. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 30 Mars 2023 à 07:13

On compose malgré tout avec une majorité de soleil en matinée, mais les nuages de pente ont tendance à se former un peu plus rapidement que ces derniers jours, notamment aux alentours du volcan avec quelques gouttes possibles en cours de matinée.



Dans l'après-midi, tous les principaux points de vue ont perdu leurs attraits, il subsiste quelques éclaircies dans les Cirques mais surtout sur le bord côtier de l' Ouest et de l'Est, là où le vent souffle.



Cette journée signale également le retour des averses, mais elles restent encore marginales.



L'alizé se renforce, 50 km/h en rafales du côté de Saint Pierre, ce vent remonte sur les plages de l'Ouest au fil de la journée. Entre Sainte-Rose à Sainte-Marie les 50 km/h en rafales sont également attendu.



La mer est forte dans le Sud et l'Ouest avec le déferlement de la houle australe voisine de 3 mètres en moyenne soit 5 à 6 mètres pour les vagues les plus hautes. Les côtes Ouest, Sud-Ouest et Sud sont en Vigilance Jaune Vagues Submersion.