A la Une . Météo : Une journée chaude et ensoleillée

Les vacances scolaires se poursuivent avec une météo toujours exceptionnelle pour la plus grande partie de l’île. Il faudra attendre la deuxième partie de journée pour voir arriver quelques nuages. Par La rédaction - Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 à 06:57

Le bulletin de Météo-France :



C'est une nouvelle journée agréable d'hiver austral qui s'annonce, dans une atmosphère calme et dominée par les brises. Les températures sont anormalement élevées pour la saison, surtout sur les régions littorales. Les valeurs maximales dépassent parfois de 3 à 4 degrés les moyennes habituelles, notamment sur le quart Sud-Est. Il fait fréquemment 27°C dans ces zones de bord de mer, voire même un peu plus. Sinon, côté ciel, il faut s'attendre à un soleil majoritaire ce matin, puis aux passages nuageux l'après-midi sur les pentes et l'intérieur de l'île, voire même sur le rivage Nord. Une averse peut se déclencher du côté de la Montagne ou du Brûlé, mais reste anecdotique. Enfin, de bonnes conditions de navigation pour les plaisanciers se maintiennent : mer agitée avec houles d'alizé et de Sud-Ouest approchant 1 mètre 50 tout au plus.