Météo : Une journée chaude et ensoleillée

Pour terminer cette semaine, Météo-France prévoit un vendredi marqué par le soleil, la chaleur et une mer peu agitée sur l’ensemble du département.

Par La rédaction - Publié le Vendredi 17 Mars 2023 à 06:30

Le bulletin de Météo-France :



Ce matin, le temps est bien ensoleillé sur la majeure partie du département. Ensuite, les habituels nuages de pente prennent possession des lieux, principalement sur la région du volcan, les pentes du Nord-Est ainsi que les hauteurs de La Possession ou de Saint-Paul. Ailleurs, les éclaircies résistent. Cet après-midi, des averses se déclenchent dans l'intérieur par évolution diurne, parfois plus menaçantes et de bonne intensité comme dans les hauts du Nord, dans Salazie ou les hauts du Nord-Est.



Côté température, 28°C à 32°C sont attendus sur le littoral, 26°C dans Cilaos et 19°C au volcan ou au Maïdo.



Les brises prédominent en cette journée et un vent de sud souffle par moment le long de la côte ouest.



La mer est peu agitée dans l'Ouest et le Nord, agitée ailleurs avec une houle d'Est-Sud-Est comprise entre 1 mètre et 1 mètre 50 sévissant de Saint-Pierre à Champ Borne en passant par la Pointe de la Table.