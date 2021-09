A la Une . Météo : Une couverture nuageuse bien présente

Au petit matin on retrouve un temps nuageux sur les régions de l'Est avec des averses s'invitant par intermittences. Du Volcan, elles remontent sur la Plaine-des-Cafres et débordent sur le littoral Est en remontant vers Sainte-Marie. Côté températures, elles remontent très légèrement avec 25 à 28 °c sur le pourtour du littoral, 17 à 21 °c dans les cirques et 17°c au Pas-de-Bellecombe-Jacob. Le bulletin complet de Météo-France : Par NP - Publié le Jeudi 23 Septembre 2021 à 06:05

A l'Ouest, rien de nouveau, le soleil est bien installé et favorise la formation des nuages de pentes au fil des heures.

L'après-midi, retour de belles éclaircies sur le littoral Est. En revanche, les nuages se sont emparés de l'intérieur de l'île.



La couverture nuageuse y est bien présente et de petites averses se produisent sur les hauteurs de l'Est et de l'Ouest.



Le vent de secteur Est est sensible sur les régions Nord et sur le Sud sauvage avec des rafales de 30 à 40 km/h sur Sainte-Marie et 50 km/h sur Saint-Joseph. Les brises prédominent sur les plages de l'Ouest.



L'alizé modéré de secteur Est hésite entre temps plus humide ou plus sec.



La mer est agitée. Une houle d'alizé voisine de 2 mètres déferle le long des côtes Sud-Est et Est.





