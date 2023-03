Météo : Une belle journée sur le littoral

Le bulletin de Météo-France



Venteux, notamment sur la région de Saint Pierre



Au lever du jour, le ciel se montre clément sur la majeure partie de l'île.



Au fil de la matinée, les nuages de pente apparaissent, notamment sur les pentes du Volcan, le sommet de ce dernier finit par se retrouver sous les nuages.



Cette après-midi, l'ennuagement du relief et de l'intérieur de l'île se poursuit avec quelques averses ici ou là. Les éclaircies devraient tout de même résister dans Cilaos et dans une moindre mesure sur la Plaine des Cafres.



Au prix d'un vent soutenu, les littoraux sud-ouest et nord conservent de belles éclaircies.



L’alizé se renforce avec des rafales entre 70 et 80 km/h entre Saint-Joseph et l’Étang-Salé. De Champ-Borne à Saint-Denis il faut compter entre 50 et 60km/h. Dans les hauts exposés au vent de secteur Est, comme par exemple la région du Volcan ou les hauts du Beau Pays, des rafales sont également attendues cet après-midi. Vers la mi-journée, un vent de secteur Sud rentre sur les plages de l'ouest avec des rafales entre 40 et 50 km/h.



A la faveur des éclaircies matinales, les températures maximales sont voisines de 28 à 31°C sur la frange côtière, localement 32°C, 25°C environ dans les cirques et 18°C au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob.



La mer est peu agitée à agitée, mais devient forte sur le sud et le sud-ouest de l'île. Houle d’alizé entre 1 mètre 50 et 2 mètres de Saint-Joseph à Champ-Borne en passant par la Pointe de la Table.