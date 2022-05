A la Une . Météo : Une belle journée suivie d'une nuit fraiche

C'est une bien belle journée qui commence ce jeudi. De l'air sec arrive par le sud et garantit un maximum d'éclaircies sur la majeure partie de l'île. Seule une une moitié Est sera quelque peu sous les nuages avec des averses éparses dans l'après-midi. Par NP - Publié le Jeudi 12 Mai 2022 à 06:40

Ce jeudi, le vent va s'orienter au sud avec des rafales entre 40 et 50 km/h sur les plages. Une petite houle australe fait son apparition, et les températures resteront encore très correctes sous le soleil de mai . Cependant, elles baisseront la nuit prochaine.



Demain vendredi, la journée sera radieuse excepté de petites averses dans les hauts au cours de l'après-midi. 28 degrés sont prévus au bord de l'eau et 17 au volcan.



La journée de samedi sera toute aussi belle, prévoit Météo France.