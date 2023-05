Météo Météo : Une belle journée en perspective

Le soleil devrait dominer malgré quelques nuages côtiers dans l'Est et le Sud-Est ce vendredi, selon les prévisions de Météo France. Par NP - Publié le Vendredi 12 Mai 2023 à 05:57

Bulletin de Météo France :



Poursuite d'un temps agréable, lumineux avec moins de vent. Les nuages côtiers dans l'Est et le Sud-Est ce matin peuvent donner quelques gouttes sans importance, c'est bien le soleil qui domine.



Au fil des heures, les nuages se développent le long des versants montagneux sans altérer l'impression de beau temps.



L'après midi, une couverture nuageuse peu consistante prend ses quartiers dans l'intérieur, laissant les hauts sommets sous un beau ciel bleu. De rares et faibles averses se déclenchent sur les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest.



Le littoral conserve de larges plages ensoleillées.



Le vent baisse d'un cran par rapport à la veille, les rafales plafonnent autour des 50 km/h sur le Sud et la région de Saint-Denis. Les brises prédominent sur les plages.



Les températures restent élevées pour une mi-mai mais sans excès, 29 à 30 degrés en bord de mer, 24 à 26 dans les Cirques, 18 à 20 au Volcan et au Maïdo.



La mer est agitée dans l'est et le sud, peu agitée ailleurs.



